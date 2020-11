Endlich ist das süße Geheimnis gelüftet! Im Sommer dieses Jahres verkündeten die Hochzeit auf den ersten Blick-Stars Melissa und Philipp: Sie erwarten den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Seitdem gewährt die Hamburgerin ihren Followern auf Social Media regelmäßig Einblicke in ihren Alltag als werdende Mutter und berichtet von der Entwicklung ihres Babys. Nur das Geschlecht hatte sie noch nicht verraten – bis jetzt.

Via Instagram teilte Melissa nun Bilder von ihrer virtuellen Babyshower. Und auf einem Pic war nicht nur ihr mittlerweile kugelrunder Bauch zu sehen, sondern auch eine Tafel mit der Aufschrift "It's a Boy" – zu Deutsch: "Es ist ein Junge." Die gelernte Erzieherin und ihr Philipp werden also schon in wenigen Wochen Eltern eines Sohnes und freuen sich riesig auf den Kleinen. "Eines kann ich dir jetzt schon versprechen: Alleine wirst du mit deinen Sorgen und Ängste nie sein, denn wir lieben dich jetzt schon sehr", schrieb die Schwangere unter anderem zu dem Beitrag.

Und auch der werdende Papa machte auf seinem Account deutlich, dass er der Geburt seines Sohnemanns entgegenfiebert. "In wenigen Wochen ist das Glück perfekt. Dann ist nicht nur Melissa in mein Leben getreten, sondern auch unser gemeinsames Baby. [...] Es ist wunderschön, Mucki im Bauch von Melissa zu spüren", schwärmte er bereits Ende Oktober unter einem gemeinsamen Foto mit seiner Frau.

Hannah Meinhardt Melissa und Philipp, Fernsehstars

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Melissa, bekannt aus "Hochzeit auf den ersten Blick"

Hannah Meinhardt Philipp und Melissa in Hamburg

