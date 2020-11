Passen Prince Charming-Krawattenverteiler Alexander Schäfer und Kandidat Joachim wirklich zusammen? Angeblich um sich ein wenig zu unterhalten, verschwanden die beiden zusammen bei der Gentlemen's Night im sogenannten Sexkeller der Kandidaten-Villa. Doch viel geredet wurde nicht – die beiden fingen einfach an, hemmungslos zu knutschen, nachdem Alex bereits Andrea geküsst hatte. In Folge vier bekam Joachim nun ein Einzeldate, doch auch hier scheint rege Gesprächsthemennot zu herrschen.

Zuerst geht es für die beiden Sportliebhaber zum Parasailing, dabei ergibt sich aber nicht wirklich ein Gespräch zwischen ihnen. Alex erklärt kurz, warum Joachim das Einzeldate bekommen hat, und erkundigt sich weiter, ob er am Abend zuvor wieder mit Jan auf der Couch neben dem Pool geschlafen habe. Aber richtig neue oder intimere Themen wollen zwischen den beiden einfach nicht aufkommen. Auch scheint Joachim von selbst nicht viel über Alex erfahren zu wollen, da er keine Fragen stellt.

Als sie am Strand ankommen, wird noch angestoßen und ein Happen gegessen. Auf einmal hakt Joachim bei einem ganz bestimmten Thema nach. Er habe nämlich gehört, dass sich Alex nach leiblichen Nachwuchs sehnt. "Ich habe nicht unbedingt einen Kinderwunsch", erklärte der Blondschopf und will wissen, was der Prince dazu sagt. Alex will aber auf jeden Fall ein eigenes Kind, stellt er nochmal klar. Das Date endet dann ganz ohne Kuss.

