Jetzt sieht man endlich wieder Elsa Hosks (32) Babybauch. Das Model sorgte erst vor knapp zwei Wochen mit einem Bild von sich bei den Fans für Verwirrung. Der Grund: Das Bäuchlein der im siebten Monat schwangeren Laufstegschönheit schien plötzlich verschwunden zu sein. Ein neuer Schnappschuss des Victoria's Secret-Engels beruhigt die Netz-Community jetzt allerdings wieder. In einem Clip präsentierte die Blondine nun ihre leichte Wölbung.

In ihren Instagram-Storys teilte Elsa einen Clip, in dem sie ihren Pulli hochzieht und ihren Babybauch von allen Seiten zeigt. Die baldige Neu-Mama gab anschließend in einer Frage-und-Antwortrunde auch einige Details über ihre Schwangerschaft preis. Dabei erzählte sie unter anderem, dass sie und ihr Partner Tom Daly sich bereits einen Namen für ihr Mädchen überlegt hätten. "Ich bin zur Hälfte Finnin, also geben wir ihr unseren finnischen Lieblingsnamen zu Ehren von meiner Mutter", verriet die 32-Jährige. Außerdem enthüllte sie, dass das Beste an einer Schwangerschaft sei, "die Tritte fühlen" zu können.

Der erste gemeinsame Nachwuchs von Tom und Elsa soll bereits Anfang 2021 auf die Welt kommen. Bei dem Instagram-Q&A gestand die gebürtige Schwedin: Sie sei noch nicht bereit für die Ankunft ihrer Tochter, da sie "vorher noch viel zu tun habe".

Instagram / tomtomdaly Tom Daly und Elsa Hosk

Instagram / hoskelsa Elsa Hosk im Oktober 2020

Instagram / hoskelsa Elsa Hosk im November 2020

