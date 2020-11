Alexander Freund ist frischgebackener Autor eines Freundebuches – und das nicht nur in dem RTL2-Format Berlin - Tag & Nacht! Der Serienstar verkörpert Schmidti, einen etwas chaotischen, aber liebenswerten Hausbootbesitzer. Sein bester Freund: Krätze (Marcel Maurice Neue, 31), mit dem er schon so einige Höhen und Tiefen erlebt hat. Ihm zu Ehren schreibt Schmidti ein Buch – und das können die BTN-Fans jetzt sogar wirklich kaufen, selbst ausfüllen und ihren eigenen BFFs widmen.

Schmidti und Krätze sind ein Herz und eine Seele. Zwar zoffen sich die beiden auch mal, doch lange halten sie es nicht ohne den jeweils anderen aus. Und genau das ist es, was Schmidti-Darsteller Alex auch privat in einer Freundschaft wichtig ist: "Dass man sich treu ist, dass man hinter dem anderen steht und dem anderen niemals etwas Schlechtes will, auch wenn es dem mal besser geht als einem selbst", erklärt der Berliner auf Nachfrage von Promiflash.

Außerdem sollte man gemeinsam durch dick und dünn gehen – und gelegentlich auch mal Mist bauen können. "Dass man denjenigen kennt und liebt, so wie er ist, mit all seinen Kanten und Fehlern", fügt Alex hinzu. Das perfekte Weihnachtsgeschenk für die beste Freundin oder einen echten Bro? "Du bist geil, weil… Das Buch über unsere Freundschaft" ist ab sofort im Handel erhältlich.

RTL2 / Berlin - Tag & Nacht Marcel Maurice Neue und Alexander Freund, "Berlin - Tag & Nacht"-Stars

RTL2 / Berlin - Tag & Nacht Alexander Freund, "Berlin - Tag & Nacht"-Urgestein

Instagram / alexander_von_und_zu_freund Alexander Freund und Marcel Maurice Neue im März 2019

