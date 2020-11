Weichen die ersten Schmetterlinge langsam einem unguten Bauchgefühl? Als Emily und Robert sich bei Hochzeit auf den ersten Blick das Jawort gaben, waren sie hin und weg voneinander. Auf der Hochzeitsreise haben sie nun die Möglichkeit, sich richtig kennenzulernen. Dabei kommen auch einige Macken zum Vorschein – und es scheinen dunkle Wolken am Liebeshimmel aufzuziehen. Vor allem Emily hat plötzlich einige Kritikpunkte an ihrem Robert...

Schon als Robert beim gemeinsamen Klettern wegen seiner Höhenangst abbrechen will, passt das seiner frisch angetrauten Ehefrau gar nicht. Als sie dann bei einer Wanderung Rast machen, geht Emily erneut in die Konfrontation. Sie bemängelt, dass sie Robert ständig Fragen stellt, er ihr aber so gut wie keine. "Ich will nicht das Gefühl haben, dass ich dir immer viel erzähle, ohne [...] dass es dich interessiert", schildert die 25-Jährige ihr Problem. Er wiederum betont, dass er gerade einfach noch viele Informationen der vergangenen Tage verarbeite. "Ich muss sagen, so ein bisschen stört es mich", resümiert die Kauffrau für Gesundheitswesen.

Danach kehrt wieder Ruhe zwischen den beiden ein. Sie schießen ein Pärchenfoto und genießen den romantischen Blick auf den See. Aber die Harmonie ist nur von kurzer Dauer. Als sie sich nämlich über ihre Gefühlslage austauschen, reagiert der Hobby-Fotograf Emilys Meinung nach zu nüchtern. "Robert hat so diese Art an sich, etwas Emotionales nicht emotional klingen zu lassen, weil er eben sehr überlegt ist", erklärt sie. Er wiederum habe sich durch ihren Vorwurf unwohl und vor den Kopf gestoßen gefühlt.

"Hochzeit auf den ersten Blick" ab dem 4. November immer mittwochs um 20.15 Uhr auf Sat.1

Anzeige

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 Robert und Emily, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar

Anzeige

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 Emily und Robert auf ihrer Hochzeitsreise

Anzeige

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 Emily und Robert, Kandidaten bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de