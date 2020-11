Auf welche Geschichten können sich die Alles was zählt-Fans bald freuen? In der RTL-Daily war zuletzt jede Menge los. Es fanden nicht nur die NRW-Meisterschaften statt, sondern Ingo Zadek (André Dietz, 45) kehrte Essen außerdem den Rücken. Doch auch Zuschauerliebling Marian Öztürk alias Sam Eisenstein (47) hat eine turbulente Zeit hinter sich. Denn unter anderem zog seine Frau Lena (Birte Glang, 40) weg. Im Promiflash-Interview verrät der Schauspieler nun, wie es für seine Figur weitergeht.

"Also eines kann ich definitiv versichern: Sam – und damit auch gezwungenermaßen Marian – werden in kürzester Zeit Kilos verlieren", plaudert der Serienstar gegenüber Promiflash aus. Er gibt außerdem preis, dass sich die AWZ-Fans auf "total verrückte Geschichten" mit dem Kneipenbesitzer gefasst machen können. Der gebürtige Bergisch Gladbacher gesteht, dass selbst er nach knapp 14 Jahren bei der Daily immer noch überrascht und "frischer Neugier" sei, was der Sender und die Produktion für ihn und seine Figur in petto haben.

Neben den purzelnden Kilos könnte es demnächst auch eine neue Partnerin an Marians Seite geben, wie Sam enthüllt. "Die Chancen sind wie im wahren Leben: großartig! Wir können also alle gespannt sein", so der Mann von Mareike Eisenstein, mit der er dieses Jahr seinen zehnten Hochzeitstag feierte.

TVNOW / Julia Feldhagen "Alles was zählt"-Szene mit Marian (Sam Eisenstein) und Lena (Birte Glang)

TVNOW / Kai Schulz Sam Eisenstein (Marian) und Lars Korten (Christoph) bei "Alles was zählt"

Instagram / sam_eisenstein Sam Eisenstein auf Ibiza

