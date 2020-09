Sie turteln auf hoher See! Rebel Wilson (40) präsentierte letzte Woche zum ersten Mal ihren neuen Freund Jacob Busch. Zusammen nahmen sie an der Planetary Health Gala in Monaco teil. Die Schauspielerin und ihr neuer Hottie haben die Reise nach Europa gleich mit einem kleinen Bootstrip an der französischen Küste verbunden. Von dort teilte das frisch verliebte Paar jetzt sein erstes Kussfoto!

Rebel postete auf ihrem Instagram-Kanal ein süßes Bild, auf dem sie und ihr Jacob kuschelnd im Bett liegen und sich innig küssen. Kurze Zeit später lud auch der Brauereibesitzer ein süßes Pic in seine Story, auf welchem er die Blondine im Arm hält und ihr einen Kuss gibt. Die beiden scheinen überglücklich zu sein und genießen offenbar die gemeinsame Zeit.

Generell ist die Australierin im Moment richtig aktiv auf ihren Social-Media-Accounts. Nach den Knutsch-Pics teilte sie noch einen süßen Boomerang mit ihrem Schatz, auf welchem sie sich gemeinsam in eine graue Decke kuscheln. Auch Jacob ließ seine Follower an seinem Urlaub in Frankreich teilhaben und posierte entspannt auf der Luxusjacht.

Instagram / jacobpbusch Jacob Busch und Rebel Wilson in Monaco 2020

Instagram / rebelwilson Jacob Busch und Rebel Wilson in Monaco 2020

Instagram / jacobpbusch Jacob Busch in Monaco 2020

