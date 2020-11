Teamarbeit bei diesem The Voice of Germany-Pärchen! Nico Traut und Hannah Wilhelm sorgten bei "The Voice of Germany" für die süße Überraschung der Staffel: Die beiden Talents lernten sich bei ihren Blind Auditions kennen und verliebten sich ineinander. Obwohl die Turteltauben sogar im gleichen Team um den Sieg kämpfen, unterstützen sie einander total: Hannah hilft dem schüchternen Nico aufzutauen – und inspiriert ihn total!

Das enthüllte der 22-Jährige im Promiflash-Interview: "Hannah hilft mir sehr, ein bisschen mehr aus mir raus zu kommen!" Er habe noch einige Probleme, vor der Kamera entspannt und locker zu bleiben. Das mache ihm seine Freundin bestens vor: "Manchmal schaue ich ihr dabei zu, wie toll sie vor einem ganzen Kamerateam reden und auftreten kann. Ich denke mir dann immer 'Wow, ich will das genauso gut können!'", schwärmte Nico über die schöne Brünette.

Überhaupt kam der Rennroder schon kurz nach dem Beziehungs-Outing kaum aus dem Schwärmen über die 23-Jährige raus: "Hannah muss man einfach lieben. Wenn sie lacht, geht die Sonne auf!" Die quirlige Münchnerin sei in vielen Belangen das genaue Gegenteil von ihm – und das sei gut so: "Sie nimmt mich an die Hand und zeigt mir das Leben!"

Instagram / nicotrautofficial Nico Traut, "The Voice of Germany"-Talent 2020

Instagram / hannahwilhelmofficial Hannah Wilhelm, Musikerin

Instagram / nicotrautofficial Nico Traut und Hannah Wilhelm

