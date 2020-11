Selma Blair (48) schwelgt im Liebesglück! Ende 2018 machte die Schauspielerin mit einer tragischen Nachricht Schlagzeilen: Die alleinerziehende Mutter eines Sohnes leidet an Multipler Sklerose. Nachdem sich ihr Zustand rasant verschlechtert hatte, entschied sie sich für eine Chemotherapie im Kampf gegen die Nervenkrankheit – ihr fielen die Haare aus, sie hatte Sprachschwierigkeiten und war auf Gehhilfen angewiesen. Doch jetzt scheint es dem Filmstar offenbar besser zu gehen: Selma wurde mit ihrem Freund beim gemütlichen Stadtbummel gesichtet – und wirkte dabei ziemlich glücklich!

Die "Eiskalte Engel"-Darstellerin und ihr Freund Ron Carlson sind nach ihrer Trennung vor zwei Jahren offenbar wieder frisch verliebt. Paparazzi entdeckten das turtelnde Pärchen bei einem Spaziergang in Los Angeles. Arm in Arm schlenderten die beiden den Melrose Place entlang. Auf den Fotos ist besonders auffällig: Selma posiert für die Kamera und wirkt total ausgelassen. Vor den Fotografen küsste sie ihren Partnern an ihrer Seite. Dabei trug sie einen lässigen Look. Ihre Haare, die sie vergangenes Jahr selbstbewusst in einem grauem Kurzhaarschnitt präsentierte, sind inzwischen nachgewachsen und erstrahlen in einem frischen Schwarz.

Es sieht so aus, als würde das frische Liebesglück der Schauspielerin Kraft geben. Für die "Natürlich blond"-Bekanntheit scheint es allerdings schon länger wieder bergauf zu gehen! Zuletzt durfte sie sogar zum ersten Mal wieder reiten gehen.

Bris / MEGA Selma Blair, Schauspielerin und Ron Carlson in LA

