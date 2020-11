Das nächste hochkarätige Star-Duell steht an! Am vergangenen Wochenende kämpften Cathy Hummels (32) und Stefanie Hertel (41) bei Schlag den Star um den Sieg. Nach einem stundenlangen Kopf-an-Kopf-Rennen schnappte sich Letztere den Geldkoffer und konnte sich erschöpft vom Konfettiregen berieseln lassen. Und kaum ist der Kampf zwischen den beiden Powerladys ausgetragen, bereiten sich schon die nächsten Promis auf die Herausforderung vor. Kurz vor Weihnachten kommt es zum Dschungelcamp-Duell: Moderatorin Sonja Zietlow (52) muss gegen Ex-Camperin Olivia Jones (51) ran.

Schon in der Folge am Samstagabend ließ Moderator Elton (49) die Katze aus dem Sack. Er verkündete, dass die letzte Paarung dieses Jahres aus der "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"-Besetzung besteht. Ob Sonja sich in den harten Prüfungen beweisen kann oder ob die Dragqueen ihr durch die harten Challenges im australischen Busch vielleicht einen Schritt voraus ist? Das wird sich am 19. Dezember zeigen, wenn "Schlag den Star" zum großen 2020-Finale ruft.

Gut möglich aber, dass die Blondine der Barbesitzerin in einer Sache leicht voraus ist: Mit Atemnot und Ausdauerschwächen dürfte Sonja keine Probleme haben. Immerhin steckte sie im Frühjahr wochenlang im Hasenkostüm bei The Masked Singer. Unter dem dicken Fell des Kuschelhäschens singen und perfomen zu können, hatte der 52-Jährigen zunächst einiges abverlangt. "Es war auch echt schwierig, weil jedes Mal, wenn ich den Kopf gedreht habe, musste ich alles anspannen, weil ein Ohr allein schon ein Kilo wiegt", verriet sie damals gegenüber Promiflash.

