Ist das Gwen Stefanis (51) heimliche Fashion-Sünde? Bei The Voice beweist die Sängerin aktuell mal wieder ihr gutes Händchen für Mode und präsentiert sich jede Woche in einem anderen, ausgefallenen Look. Obwohl die "No Doubt"-Interpretin vermutlich einen riesigen Kleiderschrank mit zahlreichen Outfits ihr Eigen nennt, scheint sie sich derzeit auf ganz bestimmte Kleidungsstücke zu fokussieren. Gwens Sohn plauderte nun ein Geheimnis von ihr aus und brachte seine Mutter damit ganz schön in Verlegenheit.

Vor wenigen Tagen postete die 51-Jährige ein niedliches Video von sich und Apollo in ihrer Instagram-Story. Darin enthüllte der Sechsjährige plötzlich: "Meine Mutter trägt diese Anaheim-Hillbillies-Sachen seit zwei Tagen!" Anscheinend hat sich Gwen so sehr in ihren aktuellen Look verliebt, dass sie ihre Sachen gar nicht mehr ausziehen will. Ihr Outfit bestand aus einem Kapuzenpullover und dem passenden Unterteil ihrer eigenen Marke Anaheim Hillbillies. Die Songwriterin nimmt es mit Humor und reagiert lachend mit einem "Oopsie" auf die Enthüllung ihres Sohnes.

Nur wenige Tage vor dem Video hatte Gwen noch Werbung für das gleiche Outfit gemacht. Bei der Ankunft ihrer neuen Kollektion war sie so voller Begeisterung, dass die Designerin ihren Fans prompt die neuen Kleidungsstücke präsentierte. Ob sie die Sachen auch noch zum Schlafen anbehalten hat, bleibt wahrscheinlich ihr Geheimnis.

Getty Images Gwen Stefani, Sängerin

SIPA PRESS / ActionPress Gwen Stefani bei der Gala for the Global Ocean 2019 in Monte Carlo

MEGA Gwen Stefanie mit Sohn Apollo

