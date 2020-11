Madleine rechnet mit Ferhat (28) ab! Die Brünette kam als Ex-Flirt des Muskelmannes in die Show Ex on the Beach. Zwischen den beiden flammten allerdings keine alten Gefühle auf, Ferhat hatte sich nämlich bereits in eine andere Dame verguckt: Olivia Laurea. Jedoch ließ er nach deren Exit trotz Treue-Gelöbnis nichts anbrennen und startete eine heiße Affäre mit Neuzugang Betty. Maddi findet gegenüber Promiflash alles andere als rosige Worte für Ferhats Verhalten!

Im Promiflash-Interview verrät die TV-Schönheit, wie sie zu dem Verhalten des 28-Jährigen steht: "Ekelhaft. Er hat sein Gesicht verloren und ich hoffe, viele Menschen erkennen, was für eine kranke Person er ist", erzählt die wütende Bielefelderin. Hinter seinem Handeln vermutet sie Taktik: "Er hat in kurzer Zeit zwei Frauen verletzt, um für Entsetzen zu sorgen, dann noch ein bisschen Tränen vergießen – und er hat die perfekte Mischung, damit er präsent ist." Sowohl Olivia als auch Betty seien von dem Reality-Star nicht fair behandelt worden.

Ferhats Performance scheint für Maddi absolut unverständlich zu sein. Jedoch hält die Reality-TV-Bekanntheit abschließend einen Verbesserungsvorschlag für den vermeintlichen Unhold bereit: "Ferhat sollte erwachsen werden – und ein Mann."

