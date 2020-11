Emily Ratajkowski (29) setzt ihren Babybauch wieder sexy in Szene! Ende Oktober gab die Laufstegschönheit bekannt, dass sie gemeinsam mit ihrem Mann Sebastian Bear-McClard (33) ihr erstes Kind erwartet. Inzwischen hat sie schon mehr als die Hälfte der Schwangerschaft hinter sich – und dementsprechend auch einen ziemlich großen Babybauch. Diesen stellt sie nicht nur auf ihren Social-Media-Kanälen, sondern unter anderem auch bei Spaziergängen in ihrer Nachbarschaft in Los Angeles zur Schau – wie jetzt: Das Model präsentierte ihre Körpermitte in einem figurbetonten Outfit!

Paparazzi-Bilder zeigen Emily beim Wandern mit ihrem Mann und ihrem Hund in Los Angeles. Sie trägt eine enge Leggings und einen Sport-BH – ein Outfit, unter dem sie ihre Kurven nicht verstecken kann: Emilys Babybauch ist klar und deutlich zu erkennen und wirkt um einiges größer als noch vor rund einem Monat.

Ende Oktober teilte Emily auf Instagram ein Spiegelselfie, auf dem sie komplett nackt ist. Ihr Bauch war zu diesem Zeitpunkt nur leicht gewölbt, sodass einige ihrer Follower vermuteten, dass sie einfach nur zu viel gegessen habe, nicht aber schwanger sei. "So schaue ich aus, wenn ich eine große Pizza gegessen habe", kommentierte ein Nutzer.

Anzeige

MEGA Emily Ratajkowski im November 2020 in Los Angeles

Anzeige

Instagram / emrata Emily Ratajkowski, Model

Anzeige

Instagram / emrata Mode Emily Ratajkowski

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de