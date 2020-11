John Travolta (66) hat mit seiner Trauer zu kämpfen. Im Oktober dieses Jahres musste der Schauspieler vollkommen unerwartet von seiner geliebten Ehefrau Kelly Preston (✝57) Abschied nehmen. Die Darstellerin verlor nach zwei schweren Jahren den Kampf gegen den Krebs und verstarb. Das diesjährige Erntedankfest musste John nun zum ersten Mal ohne seine Gattin bringen. Allein musste er sich dennoch nicht fühlen – John bekam reichlich Unterstützung von seinen Fans!

Anlässlich des amerikanischen Feiertags am vergangenen Donnerstag erreichten John zahlreiche liebe Worte seiner Community. Mit einem persönlichen Video via Instagram sprach der 66-Jährige seinen Followern dafür nun seinen größten Dank aus: "Ich wollte diesen Moment nur nutzen, um jedem Einzelnen von euch dafür zu danken, dass ihr mich dieses Jahr auf so unglaubliche Weise unterstützt habt." Nicht nur Johns Follower dürften sich über die emotionale Botschaft des Grease-Darstellers gefreut haben – auch seine Tochter Ella versah den Beitrag mit drei roten Herz-Emojis.

Sieht ganz so aus, als würde John den Verlust seiner Frau Kelly den Umständen entsprechend gut verarbeiten. Bereits in einem Interview mit Entertainment Tonight verriet sein Kumpel Tommy Lee (58) Mitte Oktober erfreuliche Nachrichten zum Zustand des Dreifach-Vaters: "Es geht ihm wirklich gut. Er hat ein großartiges Team von Leuten um sich herum, seinen Kindern geht es so weit auch gut."

Getty Images Kelly Preston und John Travolta im Mai 2018

Getty Images John Travolta, Filmstar

Getty Images John Travolta, Darsteller

