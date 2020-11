Steffen Henssler (48) hat von Familie Pocher offenbar sein eigenes Bild! In der heutigen Folge von Grill den Henssler stellte sich der TV-Koch erneut der Herausforderung, sein Können am Herd unter Beweis zu stellen. Im Hauptgang trat der Gourmet gegen Oliver Pocher (42) und seine Frau Amira (28) an. Doch wie schätzt der gebürtige Schwarzwälder seine Konkurrenz überhaupt ein? Von Olis Frau Amira hat Steffen jedenfalls schon einen ganz bestimmten Eindruck!

Wie gewohnt konnte Moderatorin Laura Wontorra (31) dem Starkoch auch in der aktuellen Ausstrahlung während der Kochsession wieder ein paar Details entlocken. So stellte sich beispielsweise heraus, dass Steffen Amira das erste Mal im Fernsehen gesehen habe. Inzwischen hat der 48-Jährige zu der dunkelhaarigen Schönheit eine klare Meinung. "Ich glaub sie ist fast schon so ein Assi wie er. Das färbt ab", scherzte Steffen.

Diese Vermutung kann Amira hingegen nicht komplett vertreten. So entspreche es nämlich nicht der Wahrheit, dass die 28-Jährige stets die Einstellung ihres Gatten Oli vertrete. "Man ist sich eben nicht immer einer Meinung in einer Ehe", konterte die werdende Zweifach-Mama. Doch man könne es ohnehin nicht jedem Recht machen.

TVNOW / Frank W. Hempel Steffen Henssler und Laura Wontorra

TVNOW / Frank W. Hempel Alessandra Meyer-Wölden, Amira und Oliver Pocher, Tobias Wegener bei "Grill den Henssler"

ActionPress Amira Pocher, TV-Star

