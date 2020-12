Nina Noel (32) genießt ihre zweite Schwangerschaft in vollen Zügen! Die ehemalige Köln 50667-Darstellerin hatte Mitte November eine zuckersüße Nachricht in den sozialen Medien verkündet: Rund ein Jahr nach der Geburt ihres ersten Kindes Lyano Lyon Weiß erwarten Nina und ihr Tony erneut niedlichen Nachwuchs. Gegenüber Promiflash betonte die Schauspielerin, dass ihre zweite Schwangerschaft um einiges stressfreier ablaufe: Nina ist dieses Mal viel entspannter!

"Beim ersten Kind freut man sich wirklich so bedingungslos und liest jeden Tag nach, was jetzt passiert", erklärte Nina im Promiflash-Interview und verdeutlichte: "Jetzt hat man das alles schon einmal durch. Beim zweiten Kind ist man einfach so tiefenentspannt." Während sie sich in der ersten Schwangerschaft stets über die beste Matratze, das beste Fläschchen und Co. informiert habe, lasse sie aktuell alles auf sich zukommen und lese gar nichts mehr nach.

Doch ihre Gelassenheit sorge bei Nina auch ab und zu für Gewissensbisse. "Auf der einen Seite ist das superpositiv, weil man die Schwangerschaft genießen kann und zur Ruhe kommt", merkte die 32-Jährige an – gestand jedoch: "Auf der anderen Seite habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich mir bei Lyano so viel Mühe gegeben habe – und jetzt beim zweiten Kind lasse ich alles auf mich zukommen."

Anzeige

Instagram / ninanoel Nina Noel, TV-Star

Anzeige

Instagram / ninanoel Nina Noel, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / ninanoel Nina Noel, 2020 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de