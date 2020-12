Das Jahr 2020 war für Bear Brown (33) die reinste Achterbahnfahrt der Gefühle! Nicht nur, dass der Alaskan Bush People-Star eine turbulente On-Off-Beziehung mit Fotografin Raiven Adams führte: Die beiden haben sogar Nachwuchs bekommen. Was folgte, war ein schier endloser Kampf in Sachen Vaterschaftsanerkennung samt schwerer Vorwürfe von Raivens Seite. Sie behauptete, Bear nehme Drogen und sei gewalttätig. Doch das Blatt wendete sich schlagartig: Im September gaben die frischgebackenen Eltern ihre Reunion bekannt – und Bear könnte seitdem kaum glücklicher sein.

Hier ein Selfie mit seiner Liebsten, da ein niedliches Foto zu dritt und zwischendurch ein Schnappschuss nur mit Söhnchen River: Wer sich Bears Instagram-Profil ansieht, kann kaum erahnen, dass es jemals eine Krise gegeben hatte. Der leidenschaftliche Naturfreund teilt eine süße Momentaufnahme nach der anderen und schwärmt in höchsten Tönen von seinem Familienglück: "Es ist so toll, eine Frau und auch einen Sohn zu haben. Es ist so ein Segen!", schreibt Bear zu einem Beitrag.

Kein Wunder, dass die Fans des Reality-TV-Darstellers langsam, aber sicher auf eine Verlobung hoffen. "Ihr werdet auch nicht jünger, also halte endlich um ihre Hand an und mach ihr einen Antrag", lautet die Reaktion eines Users. Allerdings dürften es die zwei etwas entspannter angehen lassen – schließlich waren Bear und Raiven schon mal verlobt und hatte ihr vorläufiges Vesprechen wieder aufgelöst.

