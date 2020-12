Na, wer hat die Promidame auf diesen Fotos direkt erkannt? Susan Sideropoulos' (40) Gesicht dürfte den meisten deutschen TV-Zuschauern bekannt sein: Unter anderem hatte die Blondine von 2001 bis 2011 die Figur der Verena Koch in der beliebten Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten verkörpert. Jetzt gab die Schauspielerin intime Einblicke in ihr Privatleben: Susan teilte niedliche Kinderfotos in den sozialen Medien – und versah diesen Post mit einer herzigen Botschaft!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die Schauspielerin jetzt eine zuckersüße Collage aus zwei Kinderfotos, auf denen Klein-Susan niedlich in die Kamera lächelt. "Es war einmal ein kleines Mädchen", schrieb die 40-Jährige und rief sich in Erinnerung: "Sie war gerade einmal sechs Jahre alt, aber ihre Träume waren so groß, dass sie kaum Grenzen kannten." Vor allem die Erinnerung an die Sommerzeit in Griechenland begleite sie bis heute: In einem gelben Sommerkleid habe die damals Sechsjährige regelmäßig auf der Terrasse getanzt.

Als Erwachsene vergesse Susan manchmal, warum sie für ihre Wünsche, Träume und Visionen gekämpft habe – und in diesen Momenten ruft sie sich diese schönen Kindheitserinnerungen ins Gedächtnis. "Dann schließe ich die Augen und bin wieder sechs Jahre alt, in meinem gelben Kleid und drehe mich im Kreis", berichtete die Blondine und betonte: "Ich muss lächeln, weil ich dann sofort wieder weiß, was wirklich wichtig ist."

Instagram / susan_sideropoulos Kinderfotos von Susan Sideropoulos

Wenzel, Georg/ActionPress Susan Sideropoulos, Schauspielerin

Getty Images Susan Sideropoulos im Februar 2018

