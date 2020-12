Findet Gigi Hadid (25) die Balance zwischen Muttersein und beruflichen Verpflichtungen? Ende September wurden das Model und sein Freund Zayn Malik (27) zum ersten Mal Eltern – und genießen seitdem die Familienzeit jenseits ihres vorherigen Alltags. Dass der kleine Spross seine Eltern ganz schön auf Trab hält, teilte Gigi ihren Fans bereits auf Social Media mit. Nun wagte sich die Beauty zurück ins Arbeitsleben und ließ ihre Follower daran teilhaben.

In ihrer Instagram-Story gab Gigi preis, dass sie zurück bei der Arbeit sei! Sie filmte sich selbst mit einem Filter dabei, wie sie ihren Kopf erschöpft auf einer Sofalehne ablegt. Dazu schrieb sie: "Ich würde ja sagen, dass ich zurück bei der Arbeit bin, aber Mutter zu sein, ist einfach ein noch heftigerer Job." Die Victoria's-Secret-Schönheit teilte mit, dass sie dennoch zurück im Büro sei – was genau sie dort macht, verriet sie allerdings nicht! Noch im Oktober hatte Us Weekly berichtet, dass Gigi ihre Arbeit eigentlich erst einmal niederlegen wollte, um für ihr Kind da zu sein.

Äußerlich ist Gigi auf jeden Fall wieder bereit fürs Modeln, wie sie vor wenigen Wochen auf Instagram deutlich machte: Dort präsentierte sie ihren superschlanken Körper – und das so kurz nach der Geburt! In einem hautengen Einteiler zeigte sie ihren Followern zu Halloween ihren Modelkörper.

Anzeige

Instagram / gigihadid Gigi Hadid mit Zayn Malik und ihrer Tochter

Anzeige

Instagram / gigihadid Gigi Hadid mit ihrer Tochter im November 2020

Anzeige

Getty Images Gigi Hadid auf der Victoria's Secret Fashion Show im Jahr 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de