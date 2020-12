Ist Julian Evangelos (28) jetzt zu weit gegangen? Aktuell stellen der einstige Love Island-Teilnehmer und seine Partnerin Stephanie Schmitz (26) ihre Beziehung auf die Probe, indem sie sich bei Temptation Island V.I.P. dem absoluten Treuetest unterziehen. Auf die Flirtversuche der Singles sind die beiden jedoch im Gegensatz zu anderen Pärchen bisher wenig eingegangen. Doch jetzt bekam Stephi Bilder von Julian zu sehen, auf denen ihr Liebster mit den Verführerinnen auf Tuchfühlung geht!

Beim Lagerfeuer zeigte Moderatorin Angela Finger-Erben (40) Stephi Aufnahmen, auf denen Julian von den Single-Ladys eine pikante Massage bekam. Dabei bat der Hottie die Damen sogar, seine Hose "noch ein bisschen tiefer zu ziehen". Und dann kassiert der 28-Jährige außerdem noch einen heißen Lapdance von Verführerin Maria Bell! Sexy rieb sich die Beauty an Julian, der das offenbar sehr genoss.

"Das, was ich gesehen habe, war der volle Schlag in die Fresse für mich", resümierte Stephi daraufhin. Außerdem bekam sie noch zu sehen, wie Julian mit den Frauen darüber sprach, dass er und Stephi in ihrer Beziehung nur noch selten Sex hätten. "Was für Themen er vor den Frauen anspricht. Das ist auch ein Stück weit mich bloßstellen", gab die Blondine ihre Gefühle preis. Die letzten Tage bei "Temptation Island V.I.P." werden mit Unsicherheit behaftet sein, war sich die Influencerin sicher.

Alle Infos zu “Temptation Island V.I.P.” auf TVNOW.de

TVNOW Julian Evangelos und Maria Bell bei "Temptation Island V.I.P."

Temptation Island V.I.P., RTL Julian Evangelos, Maria Bell und Calvin Kleinen bei "Temptation Island V.I.P."

TVNOW Giulia Siegel, Roxy, Stephi Schmitz und Jasmin Herren bei "Temptation Island V.I.P."

