Wird Sasha Obama (19) bald ein Netzstar? Die jüngere Tochter von Michelle (56) und Barack Obama (59) wurde während der zwei Amtszeiten ihres Vaters genauso wie ihre große Schwester Malia (22) von einer ganzen Nation beim Aufwachsen beobachtet. Mittlerweile versuchen die beiden Schwestern allerdings abseits ihrer berühmten Eltern ihre eigenen Wege zu gehen. Sasha hat sich für dieses Vorhaben die University of Michigan ausgesucht und lebt seit knapp einem Jahr dort. Doch vielleicht entscheidet sie sich schon bald für einen ganz anderen Karriereweg!

Vor wenigen Tagen tauchte die Tochter des ehemaligen US-Präsidenten in einem TikTok-Video einer Kommilitonin auf. Die User waren hellauf begeistert, als sie Sasha in einem gemeinsamen Tanzvideo mit ihren Freunden entdeckten. In kürzester Zeit wurde der Clip fast zwei Millionen Mal geklickt. Mittlerweile wurde der Beitrag aber schon wieder von der Videoplattform gelöscht. Marketingexperten erklärten jetzt gegenüber TMZ, wie viel die 19-Jährige als Influencerin verdienen könnte."Sie könnte fünf bis acht Millionen Dollar im Jahr machen, wenn sie bei einer Agentur unterschreiben würde", erklärte ein Insider.

Ein anderer Fachmann auf dem Gebiet des Influencer-Marketings vermutete weiter, dass der Obama-Nachkömmling schon in der ersten Woche seiner möglichen Onlinepräsenz bis zu zwei Millionen Follower bekommen könnte. Was Sashas bekannter Papa wohl von dieser Karriereoption seine Tochter hält?

Instagram / michelleobama Michelle, Sasha, Barack und Malia Obama

ActionPress Sasha Obama beim Staatsdinner zu Ehren von Premierminister Justin Trudeau

Getty Images Barack Obama und seine Frau Michelle sowie seine Töchter Malia und Sasha

