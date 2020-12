Manuel und Annika mausern sich zu den Spätzündern der diesjährigen Hochzeit auf den ersten Blick-Staffel! Beim Jawort hielt sich die Euphorie der beiden noch in Grenzen und auch während der Flitterwochen wollte der Funke nicht so recht überspringen – bis Manuel sich ein Herz fasste und Annika zum ersten Mal küsste. Seitdem nehmen die Turteltauben Kurs auf Wolke sieben: Der 35-Jährige gibt nun ein zuckersüßes Gefühls-Update.

In der sechsten Folge der Kuppelshow sprechen Annika und ihr Mann über die gemeinsamen Zukunftspläne. Der Mannheimer wünscht sich, dass seine Frau zu ihm zieht. Im Zuge dessen gibt er auch offen zu: "Du bist mir schon irgendwie sehr ans Herz gewachsen." Annika freut sich riesig über diese Mini-Liebeserklärung. Im Einzel-Interview findet Manuel dann sogar noch deutlichere Worte für sein Verhältnis zu der Reiseverkehrskauffrau. "Auch wenn ich jetzt nicht so der Typ bin, der 'Ich hab dich lieb' oder 'liebe' sagt. Aber man kann schon sagen, dass ich Annika etwas lieb hab", lacht er.

Was Manuel nicht weiß, die 27-Jährige empfindet auch so für ihn: "Ich würde sagen, meine Gefühlswelt ist schon so, dass ich ihn lieb habe." Es entwickle sich in die richtige Richtung. Von Liebe könne aber bis dato noch keine Rede sein. "Weil er sich noch nicht ganz geöffnet hat", betont sie.

"Hochzeit auf den ersten Blick" ab dem 4. November immer mittwochs um 20:15 Uhr auf Sat.1

Sat.1 Manuel und Annika in der sechsten Folge von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Sat.1 Manuel, Kandidat bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Sat.1 Annika und Manuel, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar

