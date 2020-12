Patrizia ist unheilbar krank. 2018 gewährte sie im Rahmen der Dokureihe Hier & Jetzt einen ungefilterten Einblick in ihr Leben. Was den TV-Zuschauern besonders im Gedächtnis geblieben sein dürfte? Patrizia entspricht wohl so gar nicht dem Bild, das der ein oder andere vielleicht im Kopf hat, wenn er an eine sterbenskranke Krebspatientin denkt. Die Düsseldorferin ist eine echte Kämpferin und steckt alle mit ihrer guten Laune an. Im Promiflash-Interview gab Patrizia nun ein Update: Hat sich an ihrer positiven Energie inzwischen etwas geändert?

Niemals – das machte die Shopping Queen-Siegerin in ihren Antworten mehr als deutlich! Zwar gab Patrizia offen zu: "Es ist eine ständige Achterbahnfahrt mit guten und weniger guten Tagen. Die Nebenwirkungen machen mir schwer zu schaffen." Sie kämpfe vor allem mit Müdigkeit: "Mein Körper spielt ab und an Diva." Doch sie weiß mit diesen Downs bestmöglich umzugehen und lässt sich davon nicht unterkriegen: "An solchen Tagen style ich mich besonders, um wenigstens im Spiegelbild vital zu wirken", erklärte die rheinländische Frohnatur. Umso mehr freue sie sich über die guten Tage.

Trotz ihres ungebändigten Enthusiasmus sind ständige Krankenhausbesuche Alltag für Patrizia. "Ich gehe alle drei Wochen in die Chemo-Ambulanz, wo ich auf Lebzeiten die Immuntherapie bekomme, damit die Metastasen nicht weiter streuen oder wachsen", schilderte die Mama eines Sohnes ihre Situation. Doch die Behandlung schlage gut an: "Und ich bin so dankbar, dass ich damit leben kann."

Instagram / pantera3006 Patrizia, bekannt aus der Doku "Hier & Jetzt"

Instagram / pantera3006 Patrizia im Oktober 2020

Instagram / pantera3006 Patrizia in Italien

