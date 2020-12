Leni Klum (16) ist äußerst stolz auf ihre Mama! Gerade erst wagte die älteste Tochter von Heidi Klum (47) den Einstieg in die Modelwelt – demnächst werden die beiden gemeinsam auf dem Cover der deutschen Vogue zu sehen sein. Dass die 47-Jährige ein Vorbild für den Teenager ist, stellte sie in einem Interview fest, das nach ihrem ersten Fotoshooting stattgefunden hat: Leni ist überzeugt davon, dass ihre Mutter nichts im Leben hätte besser machen können!

Leni wird in dem Gespräch für Vogue Germany von ihrer Mutter gefragt, ob sie Heidis jüngerem Ich etwas raten würde. Die Antwort fiel eindeutig aus: "Ich glaube, du hast alles perfekt gemacht, weil du eine perfekte Mutter bist, Mama. Du hast alles gut gemacht." Das konnte die Germany's next Topmodel-Chefjurorin gar nicht recht glauben und hakte nochmal nach, ob es nicht doch irgendetwas gebe. "Na ja, ich weiß ja nicht, was du getrieben hast, als du jünger warst. Aber ich glaube, du hast alles gut gemacht. Es macht Spaß mit dir – so wie du geworden bist", bekräftigte Leni.

Heidi hätte allerdings schon einen Rat für Lenis Zukunft – sie erlaubt ihr jetzt, da sie 16 Jahre alt ist, den Schritt in die Öffentlichkeit und ebnet ihr den Weg als Model. "Ich hoffe, dass du dich an all die Dinge erinnerst, die ich dir gesagt habe. Und dann wird alles gut! Dann wird alles perfekt", sagte sie ihrer Tochter offen. Und sollte sie doch mal etwas vergessen, solle sie anrufen. Bereits am Donnerstag widmete sie Leni liebevolle Worte zum Model-Einstieg: "Du bist ein ganz toller Mensch mit dem Herzen am richtigen Fleck."

Getty Images Heidi Klum in New York im Februar 2020

Instagram / heidiklum Heidi Klum und ihre Tochter Leni

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Leni Klum im November 2020

