Ist Laura Müllers (20) teurer Adventskalender etwa fake? Seit dem 1. Dezember sorgt die 20-Jährige gewaltig für Aufsehen: Jeden Tag öffnet sie vor laufender Kamera ein Türchen ihres Luxus-Adventskalenders, den sie von ihrem Gatten Michael Wendler (48) geschenkt bekommen hat. Egal ob iPhone, Designerhandtasche oder Diamant-Ohrringe – bisher schien dem Schlagerstar dabei nichts zu teuer für seine Geliebte zu sein. Bei den Followern kommen nun jedoch Zweifel auf: Sind die Geschenke wirklich vom Wendler?

Auf Instagram äußerten die Nutzer bereits zahlreiche Vermutungen über die Instagram-Storys von Laura. Denn nachdem sich der 48-Jährige aktuell angeblich in einer Schuldenkrise befinden soll, halten sie es für unwahrscheinlich, dass die teuren Präsente von ihm stammen. "Wem machen die was vor? Laura kauft sich die Sachen selbst!", schreibt einer von vielen entrüsteten Nutzern. Andere hegen derweil den Verdacht, dass die Influencerin die Luxus-Teile bereits vorher besaß – für den Adventskalender soll sie diese dann einfach neu verpackt haben!

Für diese Theorie spricht auch ein seltsames Detail: "Sie hatte die letzten fünf Tage beim Auspacken immer dasselbe Oberteil an. Schon komisch – als wäre das vorher abgedreht", gibt ein Hobby-Sherlock auf der Plattform zu bedenken. Andere glauben wiederum, dass es sich um Werbegeschenke von Sponsoren des Playboy-Models handelt. Dennoch sind viele Insta-User einer Meinung: Um so ausgiebig beschenkt zu werden, muss die Brünette wohl in jedem Fall "alles richtig gemacht" haben.

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müllers neue Handtasche aus dem Adventskalender

Getty Images Schlagerstar Michael Wendler 2014 in Köln

Revierfoto/ Action Press Laura Müller, Influencerin

