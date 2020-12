Troian Bellisarios Ehe könnte wohl nicht schöner sein! 2009 hatte die Pretty Little Liars-Darstellerin Patrick J. Adams (39) am Set von "Equivocation" kennen- und lieben gelernt. Nach einer kurzzeitigen Trennung kamen sie 2010 wieder zusammen und gehen seitdem gemeinsam durchs Leben. Am 10. Dezember 2016 traten sie schließlich vor den Traualtar. Am vergangenen Donnerstag feierten sie nun ihren vierten Hochzeitstag – zu diesem Anlass widmete Troian ihrem Liebsten nun süße Worte im Netz!

Dazu teilte die Schauspielerin ihr ein Hochzeitsbild auf Instagram, auf dem sie und ihr Mann am Strand vor einem romantischen Sonnenuntergang posieren. "Vor vier Jahren haben wir uns das Jawort gegeben und es hat alles verändert", erinnerte sich Troian und dankte Patrick dafür, seither mit ihr durch "die Wildnis" zu gehen. "Solange ich deine Hand halte, weiß ich, dass alle möglich ist", schwärmte die Brünette.

Doch nicht nur die 35-Jährige ist für die gemeinsame Zeit dankbar – auch Patrick schrieb in einem Post auf der Social-Media-Plattform: "Danke Troian für vier Jahre voller Liebe, Spaß, Geduld, Vertrauen, Nettigkeiten und Neugierde. Ich liebe dich!"

