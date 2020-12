Was für ein Outfit! Bella Thorne (23) könnte mit ihrem Freund Benjamin Mascolo (27) wohl glücklicher nicht sein. Im Juni 2019 machten das Model und der Schauspieler ihre Beziehung offiziell. Es dauerte nicht lange, bis die ersten Verlobungsgerüchte die Runde machten, die sie allerdings kurz darauf dementierten. Zuletzt wurden die beiden Turteltauben total verliebt in Rom bei einem romantischen Spaziergang durch die Altstadt gesichtet. Jetzt wurden sie erneut von Paparazzi bei einer Shopping-Tour abgelichtet – bei der Bella vor allem mit ihrem Look auffiel!

Offenbar erledigt auch die 23-Jährige aktuell gemeinsam mit ihrem Liebsten ihre letzten Weihnachtseinkäufe und wählte dafür zuletzt einen eher lässigen Look. Beim Verlassen einer Luxus-Boutique in der italienischen Hauptstadt wurde sie in einem braunen Oversize-Pulli und einer weiten weißen Hose mit schwarzen Punkten fotografiert. Mit ihrem Schlafanzug ähnlichen Styling überrascht die junge Frau ihre Fans vor allem, weil sich Bella sonst im Netz gerne in Dessous und knapper Kleidung präsentiert. Auf den neusten Aufnahmen der Sängerin ist von ihren sexy Kurven aber keine Spur.

Seit einigen Wochen urlaubt die US-Amerikanerin nun schon in Benjamins Heimatstadt. Das hindert Bella aber nicht daran, fleißig Werbung für ihre neue Single "SFB" zu machen. Die Arbeit scheint sich bereits jetzt gelohnt zu haben. Innerhalb der ersten drei Tage nach der Veröffentlichung wurde das Lied schon über drei Millionen Mal abgespielt.

Instagram / b3nm Ben Mascolo und Bella Thorne in Cabo im Juli 2020

MEGA Bella Thorne und Benjamin Mascolo

Instagram / bellathorne Bella Thorne im Dezember 2020

