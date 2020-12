Welche Küchenchefs konnten diese Koch-Challenge für sich entscheiden? Bei Kitchen Impossible kam es in der Vergangenheit schon des Öfteren zu Reibereien oder richtigen Ausrastern – doch dieses Mal ging es sehr besinnlich zu. Denn die am Sonntag ausgestrahlte Episode stand ganz im Zeichen von Weihnachten. In der Spezial-Sendung traten Tim Mälzer (49) und Max Strohe gegen Tim Raue (46) und The Duc Ngo (46) an. Ihre Aufgabe: Möglichst perfekt ein regionales Menü nachkochen! Am Ende dominierte ein Team ganz klar!

Tim und Max bekamen in der Schweiz von einem Hexer die Naturküche nähergebracht. Diese rustikale Zubereitung stellte vor allem den 49-Jährigen vor eine Herausforderung. "Willst du mich verarschen?!”, so der TV-Koch – doch letztendlich meisterten er und sein Partner es, das gezeigte Menü beinahe perfekt nachzukochen. Ihr gegnerisches Team Tim und Duc mussten hingegen Gerichte eines französischen Drei-Sterne-Restaurants nachkochen. "Das ist schon nicht ohne, das wird nicht leicht”, gesteht Tim beim Versuch, die Spezialitäten des Lokals nachzuahmen. Eine zehnköpfige Jury bewertete die Kreationen der beiden Teams am Ende. Das Ergebnis: Die Naturköche erhielten 67 Punkte, während die Sternegourmets 71 Punkte bekamen – damit entschieden Tim Raue und Duc das Weihnachtsspezial für sich!

"Respekt, das hätte ich nicht gedacht", gratuliert Tim Mälzer seinen Gegnern zu ihrem Sieg. Sein Teamkollege Max ist allerdings nicht ganz so begeistert. "Es macht mir überhaupt keinen Spaß, dass wir verloren haben", nörgelt er. Vor allem ist es bitter für ihn, weil es seine erste Pleite bei "Kitchen Impossible" ist, wie die Gewinner der Sendung nochmals betonen.

TVNOW / Stefan Gregorowius Tim Raue und Max Strohe beim "Kitchen Impossible: Weihnachtsspecial"

TVNOW / Stefan Gregorowius Tim Raue, The Duc Ngo, Max Strohe und Tim Mälzer bei "Kitchen Impossible"

TVNOW / Stefan Gregorowius Tim Mälzer und Max Strohe beim "Kitchen Impossible: Weihnachtsspecial"

