Seit Donnerstagnacht gibt es neue Musik von Taylor Swift (31) zu hören! Die US-Sängerin hatte erst vor wenigen Monaten ihr achtes Studioalbum "Folklore" herausgebracht und überraschte ihre Fans jetzt sogar schon mit ihrem neunten Album. "Evermore" ist seit der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu hören und natürlich machen Taylors Fans schon wieder das, was sie am Besten können: Spekulieren! Singt die 30-Jährige hier über ihren Ex Tom Hiddleston (39)?

Viele Fans sind überzeugt davon, dass Taylors neuer Track "Long Story Short" von ihrer vergangenen Beziehung im Jahr 2016 handelt. Damals hatte Taylor ebenfalls einen heftigen Streit mit Rapper Kanye West (43) – und die Zeile "Ich fiel von dem Podest" deutet laut den Fans schon einmal auf das schwierige Jahr hin. Der zeitliche Rahmen passt also! In dem Song folgt die Zeile: "Es war eine harte Zeit. Aber um es kurz zu machen: Er war der falsche Mann." Die Fans sind sich sicher: Hiermit ist Taylors Ex Tom gemeint! Sie singt weiter, dass sie jetzt in Frieden lebe und für alles gewappnet sei.

Mit ihrem Album möchte Taylor vor allem Trost in der aktuellen Zeit spenden. "Ich weiß, dass diese Weihnachtszeit für viele von uns eine einsame Zeit werden könnte", schrieb die US-Amerikanerin auf Instagram. Sie widme die Lieder ihres neuen Albums deshalb vor allem denjenigen, die – so wie sie selbst auch – in der Musik ihre Kraft finden.

Anzeige

Getty Images Taylor Swift im Dezember 2019

Anzeige

Getty Images Taylor Swift bei den American Music Awards in Los Angeles im Jahr 2019

Anzeige

Netflix Taylor Swift in der Dokumentation "Miss Americana"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de