Ennesto Monté (45) und Danni Büchner (42) sind total happy miteinander. Erst im November hatten die Witwe von Jens Büchner (✝49) und der ehemalige Promis unter Palmen-Kandidat ihre Fans mit diesen Neuigkeiten überrascht: Die beiden gehen in Zukunft gemeinsam durchs Leben. Ihre Liebe wollen sie nicht mehr länger verstecken und zeigen sich seitdem regelmäßig zusammen im Netz. Doch was schätzen die beiden eigentlich aneinander?

Mit Bild sprachen die Turteltauben über ihre Beziehung und verrieten, was sie am meisten an ihrem Gegenüber mögen. "Ich liebe vor allem ihr Temperament. Sie ist alles, aber nicht langweilig", betonte der 45-Jährige. Für ihn habe Danni ein inneres Alter von 25. Manchmal würden die beiden zwar schlecht kommunizieren, doch genau das mache es spannend. "Das hatte ich lange nicht. Ich habe das nicht gesucht, aber gefunden", meinte er weiter.

Auch die Auswanderin kommt aus dem Schwärmen über ihren neuen Partner gar nicht mehr raus. "Ich mag vieles an ihm – selbst diese Art, wie er versucht, mich zu provozieren. Das macht ihn sexy", erklärte Danni. Sie verdrehe dann zwar immer die Augen, würde aber innerlich lachen. Bei ihnen würden sich die Gegensätze einfach anziehen.

Instagram / ennesto.official Daniela Büchner und Ennesto Monté

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner und Ennesto Monté im November 2020

Instagram / dannibuechner Ennesto Monté und Danni Büchner im Dezember 2020

