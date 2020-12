Daniela Büchner (42) und ihr neuer Partner Ennesto Monté (45) haben die Bescherung vorgezogen! Die Wahlmallorquinerin und der ehemalige Promis unter Palmen-Kandidat machen seit einigen Wochen kein Geheimnis mehr um ihre Liaison, müssen bislang allerdings noch eine Fernbeziehung führen. Diese Woche war Danni jedoch bei ihrem Liebsten in Solingen zu Gast. Und weil sie wegen der aktuellen Gesundheitskrise nicht genau wissen, ob sie sich zu Weihnachten wiedersehen, durften sie schon jetzt Geschenke öffnen: Ennesto griff für die 42-Jährige offenbar tief ins Portemonnaie und schenkte ihr eine Designer-Tasche von Escada.

Stolz zeigte Danni das Präsent von ihrem Liebsten in ihrer Instagram-Story: Sie durfte sich über eine kleine rote Ledertasche mit einem goldenen Herzen auf der Vorderseite freuen. "Ich habe heute schon mein Weihnachtsgeschenk bekommen. Ich möchte ja nicht angeben, aber es ist wirklich schön", kommentierte sie die Präsentation. Von Usern im Internet musste sich die fünffache Mutter wegen der Beziehung einiges an Spott gefallen lassen – angeblich sei sie nämlich gar nicht Ennestos Typ: "Du gibst dir aber Mühe, dafür, dass ich nicht dein Typ bin und wir Fake Freunde sind." Und da hat sie recht, denn das Täschchen schlägt mit stolzen 780 Euro zu Buche.

Aber auch Daniela hat sich das Weihnachtsgeschenk ihres Partners einiges kosten lassen, wie er ebenfalls auf Social Media zeigte: Ennesto bekam zum Fest der Liebe eine teuer wirkende Armbanduhr. Wie findet ihr es, dass sich die beiden am Anfang ihrer Beziehung zum Fest der Liebe schon so kostspielige Geschenke machen? Gebt eure Meinung in der Umfrage ab!

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner im Dezember 2020

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner und Ennesto Monté im November 2020

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner und Ennesto Monté im November 2020

