Selbst nach seinem Tod wächst Kobe Bryants (✝41) Vermächtnis noch weiter. Anfang des Jahres kam der US-amerikanische Basketballspieler bei einem tragischen Helikopterabsturz ums Leben. Neben dem Profisportler starben noch acht weitere Passagiere – unter ihnen auch seine 13-jährige Tochter Gigi (✝13). Der Star-Athlet wird allerdings nicht nur als NBA-Legende in Erinnerung bleiben, sondern auch als Oscargewinner, Olympiasieger und Buchautor. Elf Monate nach seinem Tod erschien nun sein neuer Jugendroman "Epoca: The River of Sand".

Während eines Instagram-Live-Chats sprachen Kobes Co-Autorin Ivy Claire und seine Witwe Vanessa Bryant (38) über das Buch. Besonders emotional wurde es, als Letztere die Schriftstellerin fragte, welche ihre Lieblingsfigur sei. Sie liebe Vera – eine Nebenfigur, die eine "tolle Sportlerin und sehr ehrgeizig" sei. Ihre Gesprächspartnerin stimmte ihr zu und gestand sogar, dass sie sie an ihre verstorbene Tochter Gigi erinnert. Wie Ivy erklärt, liegt die Kalifornierin goldrichtig. Denn die 13-Jährige war tatsächlich das Vorbild für die Buchfigur. "Das war tatsächlich die Absicht. Ich bin so froh, dass es rüberkommt", betont sie.

Die Autorin verrät außerdem, dass es Kobe sehr wichtig gewesen sei, dass der Leser wisse, dass seine Tochter die Inspiration für Vera gewesen sei. Insgesamt könne Ivy von der Zusammenarbeit mit dem Basketballstar nur schwärmen und sagt sogar, dass es "eines der größten Vergnügen" ihres ganzen Lebens gewesen sei.

Anzeige

ActionPress Vanessa und Kobe Bryant, 2018

Anzeige

Getty Images Kobe Bryant mit seiner Frau Vanessa und seinen Töchtern, April 2017

Anzeige

Getty Images Kobe Bryant, Basketballer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de