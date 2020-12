Dieses Temptation Island V.I.P.-Date hatte es in sich! In der vergangenen Staffel des beliebten TV-Treuetests hatten unter anderem Giulia Siegel (46) und ihr Ludwig Heer (39) ihre Beziehung auf die Probe gestellt. Doch das anfängliche Vertrauen der beiden hatte schnell angefangen zu bröckeln. Beim finalen Date waren sich die DJane und der Verführer Tom Bober dann bei einer einfühlsamen Massage nähergekommen. Doch was lief da wirklich zwischen Tom und Giulia? Promiflash hat bei dem Speditionskaufmann aus Hamburg nachgehakt...

"Wir kamen uns sehr nahe!", betonte Tom im Promiflash-Interview und erklärte: "Ich habe Giulia bei der Massage ihre noch nicht bekannte erogene Zone gezeigt – und ihr hat es deutlich gefallen." Doch blieb es tatsächlich nur bei dieser Knetkur? Immerhin wirkte es bei "Temptation Island V.I.P." so, als hätte Tom Giulias Rücken auch mit seinen Lippen verwöhnt. "Ihren Rücken habe ich danach natürlich sauber geleckt, obwohl ich auch gerne etwas anderes lecke", scherzte der Verführer zunächst zweideutig und stellte die Situation daraufhin klar: "Ich habe sie am Rücken geküsst – und nicht abgeleckt."

Dass Giulias Freund Ludwig diese Situation beim finalen Lagerfeuer so gelassen aufgenommen hatte, kann Tom so gar nicht nachvollziehen. "Wenn ich am Lagerfeuer von meiner Freundin sehen beziehungsweise hören würde, was für Komplimente sie einem anderen Mann macht, diesen Mann dann noch mit mir vergleicht – und dann noch diese Aktion im Bett", zählte der TV-Casanova auf und vermutete: "Ich hätte bestimmt anders reagiert. Ich hätte sie zur Rede gestellt."

TVNOW Giulia Siegel und Tom Bober bei ihrem "Temptation Island V.I.P."-Date

Instagram / tom_bober_ Tom Bober, "Tempation Island V.I.P."-Verführer

TVNOW Giulia Siegel und Tom Bober bei ihrem "Temptation Island V.I.P."-Date

