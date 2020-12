Prinz William (38), Herzogin Kate (38) und ihre drei Kinder Prinz George (7), Prinzessin Charlotte (5) und Prinz Louis (2) sind offenbar in Weihnachtsstimmung! Es ist Tradition, dass die königliche Familie das Foto ihrer Weihnachtskarte mit den Fans teilt. Auch wenn dieses Jahr aufgrund der aktuellen Gesundheitskrise nicht wie üblich gemeinsam mit der Queen (94) in Sandringham gefeiert werden kann, behalten die Royals zumindest dieses Ritual bei. Jetzt wurde das schöne Familienporträt anlässlich der kommenden Festtage veröffentlicht.

"Der Herzog und die Herzogin von Cambridge freuen sich, ein neues Foto ihrer Familie zu teilen", heißt es über dem Bild auf dem offiziellen Twitter-Account des Kensington Palace. Der Schnappschuss wurde im Herbst vom Fotografen Matt Porteous im Landhaus der Royals in Norfolk aufgenommen. Die fünfköpfige Familie posiert in gemütlichen Pullovern, während sie auf Strohballen vor einem großen Stapel Holz sitzt. Dabei strahlen sie um die Wette. Vor allem der Jüngste scheint eine Menge Spaß bei dem Shooting gehabt zu haben. Louis, der in der Mitte zwischen seinen Geschwistern steht, lacht aus vollem Halse in die Kamera.

Laut Angaben des People-Magazins ist eine der Karten an die Mitarbeiter des staatlichen Gesundheitssystems in Großbritannien, den National Health Service (dt.: Nationaler Gesundheitsdienst), gegangen. Kate und William wollen damit ihre Wertschätzung für dessen Arbeit während der Pandemie demonstrieren. "Wir können Ihnen nie genug für das Engagement und die Opfer danken, die Sie in diesem Jahr bringen mussten. Wir werden für immer dankbar sein", soll darauf zu lesen sein.

MEGA Herzogin Kate und Prinz William mit ihren Kindern Louis, Charlotte und George, Weihnachtskarte 2018

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate in Cardiff im Dezember 2020

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate

