Am 24. Oktober startete die 18. Staffel von Strictly Come Dancing im britischen Fernsehen. Unter anderem nahm JJ Chalmers an der aktuellen Staffel teil und wurde bei seinem Abenteuer von Prinz Harry (36) überrascht. Der rief während des Trainings per Videocall an, um dem 33-Jährigen zu sagen, wie stolz er auf ihn sei. Am Samstagabend wird das Finale der britischen Version von Let's Dance ausgestrahlt und auch da wird es wieder eine royale Überraschung geben: Camilla (73), die Frau von Prinz Charles (72), wird in der Sendung zu Gast sein.

Laut The Sun habe eine royale Quelle gesagt: "Camillas Team hat lange vor Drehbeginn angerufen und gesagt, sie sei ein großer Fan und wolle in der Show sein." Dieser Wunsch wurde ganz offenbar erhört, denn in der Sendung wird die 73-Jährige gleich zwei Gastauftritte in Form von kurzen Videos haben. Der Insider verriet außerdem: "Camilla sagte, ihr Traum sei es immer gewesen, in der Serie zu erscheinen, aber das königliche Protokoll lasse es wahrscheinlich nicht zu." Die Herzogin von Cornwall habe jede Woche ihre Stimme abgegeben und ihrer Familie und Freunden offen gestanden, wer ihr Favorit sei. Vor der Kamera wolle Camilla dazu aber keine Stellung beziehen.

Erst vor wenigen Monaten hatte bereits ein anderer Royal einen Gastauftritt in einer Talentshow. Beim Finale von America's Got Talent im September nahm Herzogin Meghan (39) ein Video für den Sänger Archie Williams auf. Darin meinte sie: "Ich wollte dir nur sagen, dass uns deine Geschichte sehr bewegt hat und, dass wir dich jede Woche anfeuern."

Getty Images Emma Weymouth und Chris Ramsey bei "Strictly Come Dancing"

Getty Images Herzogin Camilla im Juli 2020

Getty Images Herzogin Meghan, Frau von Prinz Harry

