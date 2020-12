Keine leichte Zeit für Lucy Hellenbrecht (22)! Mitte November erfüllte sich die ehemalige GNTM-Kandidatin ihren großen Traum von einer geschlechtsangleichenden Operation. Mit ihrer Gesinnung geht die hübsche 22-Jährige schon seit ihrer Zeit bei der Castingshow offen um. Kein Wunder also, dass sie ihre Follower auch an diesem für sie so bedeutsamen Schritt teilhaben lässt und regelmäßig Updates zu ihrem neuen Körper gibt. Jetzt offenbarte Lucy gegenüber Promiflash, mit welchen Problemen sie nach dem Eingriff zu kämpfen hat!

"Ich kann meinen Alltag ganz normal bestreiten, allerdings sehr langsam. Je nachdem, was ich mache, habe ich mal mehr und mal weniger Schmerzen", erklärte die junge Frau im Interview mit Promiflash. Beim Laufen oder Liegen habe das Model zwar keinerlei Probleme mehr, dafür würden zwei andere Tätigkeiten aber nicht ganz so gut funktionieren: "Sitzen und Stehen ist noch problematisch." Allgemein solle sie sich sowieso noch nicht überanstrengen und müsse auf ihren Körper hören, betonte sie abschließend.

Gegenüber Promiflash sprach Lucy bereits am vergangenen Sonntag gewohnt offen über ihren neuen Intimbereich und verriet, dass sie sich täglich um ihre Vagina kümmern müsse. "Die Vagina ist ja [bei mir] quasi – so doof das auch klingt – eine Wunde, die sich nicht schließen darf. Deswegen dehnt man das Ganze regelmäßig", schilderte die Studentin ihre aktuelle Nachbehandlung.

Instagram / lucyhellenbrecht.official Lucy Hellenbrecht im November 2020

Instagram / lucyhellenbrecht.official Ex-GNTM-Kandidatin Lucy Hellenbrecht im Juli 2020

Instagram / lucyhellenbrecht.official Lucy Hellenbrecht, Ex-"GNTM"-Kandidatin

