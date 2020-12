Was wünscht sich Brad Pitt (57) eigentlich zu seinem Ehrentag? Am vergangenen Freitag durfte der Schauspieler seinen 57. Geburtstag feiern. Dabei kommt prompt die Vermutung auf, dass bei einem so bekannten Hollywood-Star auch der Wunschzettel sicherlich luxuriöser ausfallen dürfte. Der sechsfache Vater beweist allerdings das genaue Gegenteil: Von wegen Luxusurlaub, neuer Sportwagen oder teure Designerklamotten – Brads Wünsche sind total bescheiden!

Wie ein Insider gegenüber Hollywood Life verriet, gebe es für Brad nichts Schöneres, als Zeit mit seinen Kindern zu verbringen. Ausgefallene Geschenke erwarte er an seinem Ehrentag gar nicht. "Wirklich das Einzige, was Brad zu seinem Geburtstag möchte, sind die selbst gemachten Karten, die ihm seine Kinder basteln", erklärte die Quelle. Denn gerade diese kleinen Meisterwerke seines Nachwuchses würden Brad die größte Freude bereiten.

Dass inzwischen schon wieder ein Jahr vergangen ist, kann Brad aber dennoch kaum glauben. So darf er in drei Jahren bereits seinen 60. Geburtstag feiern. Vor dem Altern hat der Darsteller jedoch keine Angst. "Er begrüßt es, älter zu werden und das Leben zu lieben", so ein Insider.

Getty Images Brad Pitt, Filmstar

Getty Images Brad Pitt mit seinen Kindern Pax und Shiloh 2014 in Hollywood

Getty Images Brad Pitt, Hollywood-Bekanntheit

