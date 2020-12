Terri Irwin bereitet sich allem Anschein nach auf die heimische Isolation vor. Nahezu weltweit befinden sich die Menschen derzeit wieder im Lockdown. Auch Australien ist von der aktuellen Gesundheitskrise nicht ausgenommen. Für Steve Irwins (✝44) Witwe jedoch kein Grund, die Beine hochzulegen –im Gegenteil! Fotos zeigen die Tieraktivistin mit einem vollen Einkaufswagen, in dem unter anderem Putzmittel zu sehen ist.

Eine Sprühflasche, Waschmittel und Toilettenpapier – Terri ist mit Blick auf eine Quarantäne nach dieser Shoppingtour allemal gewappnet. Paparazzi lichteten die Mama von Bindi Irwin (22) am 18. Dezember vor einem Drogeriemarkt in Queensland ab. Doch die werdende Oma scheint auch noch die Präsente für ihre Liebsten verpacken zu müssen – im Einkaufswagen befinden sich des Weiteren einige Rollen Geschenkpapier.

Wenn die 56-Jährige in diesen Tagen weder daheim dem Staub den Kampf ansagt noch dabei ist, ihre Geschenke hübsch einzuwickeln, geht sie mit ihrer Familie in Down Under wandern – wie ein neuer Schnappschuss auf dem Instagram-Profil ihrer Tochter Bindi zeigt. Besonders rührend: Terri hat die Wanderung ganz klassisch mit einem Camcorder festgehalten.

MEGA Terri Irwin beim Einkaufen in Queensland, Dezember 2020

MEGA Terri Irwin im Dezember 2020

Instagram / bindisueirwin Familie Irwin im Dezember 2020

