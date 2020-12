Wie sind die The Voice of Germany-Coaches eigentlich drauf? In der diesjährigen Jubiläumsstaffel sitzen mehr Profis denn je in den roten Drehstühlen: Yvonne Catterfeld (41) und Stefanie Kloß (36) sowie Samu Haber (44) und Rea Garvey (47) besetzen jeweils einen Doppelstuhl. Mark Forster (37) ist abermals Teil der Jury, während Nico Santos (27) in diesem Jahr sein Debüt feierte. Michael Schulte (30) coacht zudem die Comeback Stage. Ihre Talents durften die Musiker in den vergangenen Monaten kennenlernen und verraten im Promiflash-Interview: So ticken Samu, Mark und Co. privat!

Michael Schulte

Nachdem er 2011 selbst an der Sendung teilgenommen hatte, durfte der gebürtige Eckernförder in diesem Jahr als Online-Coach zurückkehren. Der Lockenkopf zieht mit Alessandro Pola ins Finale ein, der von seinem Mentor total begeistert ist: "Ich liebe ihn. Er ist echt super. Es war ein super Vibe zwischen uns zu spüren. Wir verstehen uns echt gut!"

Samu Haber und Rea Garvey

Die beiden Rocker waren einzeln bereits mehrfach als Coaches tätig. Als Duo fanden die zwei dieses Jahr zum Team Samu-Rea zusammen und coachen seitdem Paula Dalla Corte. Die Finalistin ist ein großer Fan der Sänger: "Die sind so geil drauf, megahumorvoll und jung geblieben!", schilderte die Blondine im Promiflash-Interview und fügte hinzu: "Ich glaube, Samu, Rea und ich haben etwas gemeinsam. Dieses nicht ganz so amtlich und normal rüberkommen."

Nico Santos

2019 hatte der "Rooftop"-Interpret noch die Comeback Stage geleitet. In der zehnten Staffel bekam er einen eigenen Stuhl und schickt Mael und Jonas in den Showdown. Die lernten den Songwriter bereits gut kennen und verrieten über Nico: "Man hat nie dieses Star-Gefühl, er ist wirklich ein Mentor, der alles versucht, aus dir herauszukitzeln!"

Mark Forster

Schon seit fünf Jahren gehört der "Übermorgen"-Interpret zur "The Voice"-Familie. In diesem Jahr vertritt Tosari Udayana das Team des gebürtigen Polen und schilderte seinen Coach so: "Mark ist superlustig. Bei Mark ist es immer so, dass er einen Spruch parat hat, sodass man sich wie im normalen Leben vorkommt und Abstand von dem ganzen Trubel kriegt und ein bisschen Spaß haben kann!"

Yvonne Catterfeld und Stefanie Kloß

Die ehemalige GZSZ-Schauspielerin und die Silbermond-Frontfrau sitzen in diesem Jahr das erste Mal zusammen auf einem Doppelstuhl. Aus ihrem Team geht Oliver Henrich an den Start – und der schwärmt gegenüber Promiflash in den höchsten Tönen von den beiden Frauen: "Die sind auch total engagiert und immer dabei. Das fühlt sich einfach gut an!" Besonders mit Stef verbinde den Rocker das Band-Dasein: "Deswegen haben wir irgendwie das gleiche Verständnis!"

Anzeige

Instagram / michaelschulte Michael Schulte als Coach der Comeback Stage bei "The Voice of Germany"

Anzeige

ProSiebenSAT.1/Richard Hübner Alessandro Pola bei den "The Voice of Germany"-Sing-Offs

Anzeige

ProSiebenSAT.1/Claudius Pflug Paula Dalla Corte im Halbfinale von "The Voice of Germany"

ProSiebenSAT.1/Richard Hübner Jonas und Mael im "The Voice of Germany"-Sing-Off

ProSiebenSAT.1/Richard Hübner Tosari Udayana, "The Voice of Germany"-Kandidat, 2020

ProSiebenSAT.1/Claudius Pflug Oliver Henrich im Halbfinale von "The Voice of Germany" 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de