Kimberley Walshs (39) drittes Baby ist im Anflug! Nach ihrem Mega-Erfolg mit der britische Pop-Girlgroup Girls Aloud widmet sich die Sängerin aktuell hauptsächlicher ihrer Mutterrolle. Mit ihrem Ehemann Justin Scott hat die TV-Moderatorin bereits zwei Söhne namens Bobby und Cole. Die Kids müssen ihre Mama bald mit einem dritten Geschwisterchen im Bunde teilen, denn jetzt wurde bekannt: Kimberley ist wieder schwanger!

"Wir können es kaum erwarten, unsere Familie zu vervollständigen", verkündete die 39-Jährige nun ihre große Vorfreude über ihre Schwangerschaft gegenüber dem OK! Magazin. "Für unsere Familie ist es wie ein Licht in der Ferne, etwas, dem wir entgegenfiebern, was uns in Aufregung versetzt", erklärte die Musikerin ihre Emotionen, wenn sie an den baldigen Familienzuwachs denke.

Somit ist das diesjährige Weihnachtsfest das letzte, das die Rasselbande zu viert verbringen wird. Und vor den kommenden Feierlichkeiten haben sich Kimberley und Justin bereits etwas Schönes ausgedacht, um ihre Sprösslinge in weihnachtliche Stimmung zu versetzen. Die Kleinen bekamen nämlich Besuch von einem Elfen! "In den letzten Tagen waren wir im Weihnachtsrausch, und ich habe es geliebt", schwärmte die Mama daraufhin auf Instagram.

Anzeige

Getty Images Justin Scott und Kimberley Walsh mit ihren Kindern Bobby und Cole, Juli 2019

Anzeige

Getty Images Justin Scott und Kimberley Walsh in London, 2017

Anzeige

Instagram / kimberleywalshofficial Kimberley Walsh mit ihrem Mann Justin und ihren Kindern Bobby und Cole

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de