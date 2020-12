Gab es bei Joachim Llambi (56) und seiner Frau etwa ein Liebes-Comeback? Im September 2018 war bekannt geworden, dass der Let's Dance-Juror und seine Frau Ilona ihrer 13-jährigen Ehe ein Ende setzen und sich scheiden lassen wollen. Einige Monate später kamen jedoch die ersten Gerüchte auf, dass Joachim und Ilona wieder ein Paar sind – zumal der gebürtige Duisburger in einer Let's Dance-Ausgabe einen Ring am Finger trug. Nun streut Joachim gleich zwei weitere Hinweise: Er sprach im TV von "meiner Frau"!

Während der 56-Jährige in der Kochshow Grill den Henssler ein Zanderfilet zubereitete, hakte die Moderatorin Laura Wontorra (31) bei ihm nach und wollte wissen, ob er privat auch so bissig sei wie bei Let's Dance. Daraufhin antwortete Joachim: "Zu Hause bin ich doch immer der Liebste." Aber wer sagt das? "Meine Frau", verriet der Tänzer. Als Laura nachfragte, ob er tatsächlich wieder mit seiner Ex glücklich sei, erklärte er jedoch, dass er sich dazu nicht äußern wolle.

Doch es dauerte nicht lange, bis sich der gelernte Bankkaufmann ein zweites Mal verplapperte. Kurz bevor er seinen Gang servierte, erzählte er: "Meine Frau würde sich wahrscheinlich auch wünschen, dass ich mehr koche." Glaubt ihr, dass Joachim wieder mit Ilona zusammen ist? Stimmt ab!

Anzeige

TVNOW / Frank W. Hempel Joachim Llambi bei "Grill den Henssler"

Anzeige

Getty Images Ilona und Joachim Llambi im Mai 2014 in Berlin

Anzeige

ActionPress Joachim Llambi, "Let's Dance"-Juror

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de