Konnten Hochzeit auf den ersten Blick-Star Melissa und ihr Mann Philipp die Geburt ihres Babys gemeinsam erleben? Die einstigen Kuppelshow-Kandidaten hatten im vergangenen Juli die süße Nachricht verkündet, dass sie ein Kind erwarten. Vor wenigen Tagen war es dann so weit: Ihr Sohn erblickte das Licht der Welt. Aufgrund der aktuellen Lage werden in Krankenhäusern zurzeit allerdings strenge Schutzmaßnahmen eingehalten – ob Philipp dennoch seine Liebste während der Geburt unterstützen durfte?

In einer Instagram-Story steht Melissa ihrer Community nun Rede und Antwort und verrät auf Nachfrage, ab wann ihr Mann zu ihr ins Krankenhaus durfte: Philipp habe sie jeden Tag zwei Stunden auf der Station besuchen dürfen und sei letztendlich sogar im Kreißsaal dabei gewesen – beim großen Ereignis selbst sei eine Ausnahme gemacht worden: "Am Tag der Geburt durfte er sofort kommen, als klar war: Nun geht es vom normalen Kreißsaalzimmer in das Geburtenzimmer", erklärt Melissa.

Die Blondine verrät außerdem, wie sie die Entbindung ihres Sohnes erlebt hat: "Die Geburt war für mich ziemlich anstrengend – und das schönste Erlebnis, das ich erleben durfte!" Wie ihr kleiner Fratz, der den Kosenamen Mucki trägt, mit echtem Namen heißt, gibt sie aber nicht preis.

Anzeige

Instagram / philipp_aufdenerstenblick Philipp und Melissa mit ihrem Baby

Anzeige

Hannah Meinhardt Philipp und Melissa, bekannt aus "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

Hannah Meinhardt Melissa und Philipp, bekannt aus "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de