Die haben sich ja ganz schön aufgebrezelt! Bereits zu Halloween hatte sich TikTok-Superstar Charli D'Amelio (16) ein paar Freunde geschnappt und sowohl für die Lipsync-App als auch für YouTube coole Videos gedreht. Für Weihnachten setzt die 16-Jährige jetzt aber noch einen drauf: Gemeinsam mit ihrer Schwester Dixie (19), Make-up-Guru James Charles (21), ihrem Ex-Freund Chase Hudson (18) und weiteren Influencern hat sie nun ein weihnachtliches Video-Special abgedreht. Das Highlight? Alle tragen den sexy Santa-Look aus dem Film "Girls Club – Vorsicht bissig"!

Ihre Outfits sind nun in dem Clip "Best Friends Omegle Christmas Carols With Fans" auf Charlis YouTube-Kanal zu bestaunen. Sowohl die Mädels als auch die Jungs tragen darin aufreizende rote Lackkostüme, inspiriert vom klassischen Anzug des Weihnachtsmanns. Ihre eigene Idee war die besondere Garderobe jedoch nicht: Bereits 2004 tanzten Lindsay Lohan (34), Rachel McAdams (42) und Co. in der Teenie-Komödie "Girls Club – Vorsicht bissig!" zum Weihnachtsklassiker "Jingle Bell Rock" und trugen dabei die ikonischen Kleidchen.

Während ihres fröhlichen Zusammenseins überraschten die jungen Webstars zufällig ausgewählte Personen auf der Videochat-Plattform Omegle. Gemeinsam trällerten sie verschiedene Weihnachtslieder wie "We Wish You a Merry Christmas" und rührten ihre Gesprächspartner damit teilweise sogar zu Tränen! Die konnten es schließlich kaum fassen, plötzlich von ihren Lieblingen ein Ständchen zu erhalten.

Instagram / charlidamelio Charli D'Amelio und Chase Hudson

ActionPress/United Archives GmbH Lacey Chabert, Rachel McAdams, Lindsay Lohan und Amanda Seyfried in "Mean Girls", 2004

Instagram / charlidamelio Charli D'Amelio, Influencerin

