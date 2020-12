Vanessa Bryant (38) kann ihre Tränen nicht zurückhalten. Anfang des Jahres hatte die 38-Jährige ihren Ehemann Kobe (✝41) sowie ihre Tochter Gianna (✝13) bei einem tragischen Hubschrauberunglück verloren: Seitdem ist für die Mutter und die verbliebenen drei Töchter nichts mehr, wie es war. Jetzt steht die besinnliche Zeit des Jahres an und ein enger Freund der Familie überraschte Vanessa mit einem besonderen Weihnachtsbaum – in Gedenken an ihre Liebsten.

In ihrer Instagram-Story präsentierte Vanessa ihren diesjährigen Weihnachtsbaum – ein Geschenk eines engen Freundes der Familie. Der Baum besteht auch zahlreichen Rosen und wird mit kleinen Lichtern beleuchtet. Wie gerührt Vanessa war, konnte man eindeutig hören. Mit zittriger Stimme sagte sie in ihrer Story zu einer ihrer Töchter: "Ist das nicht wunderschön?". Die Rosen haben eine besondere Bedeutung für Vanessa: Im April bekam sie bereits einen riesigen Strauß geschenkt – an dem Tag, an dem sie und Kobe eigentlich einen weiteren Jahrestag gefeiert hätten.

Vanessa trägt ihre Liebsten nicht nur im Herzen, sondern mittlerweile auch für immer unter der Haut. Im Oktober teilte sie auf Instagram einen Schnappschuss eines neuen Tattoos an der Außenseite ihres Fußes. Dort ziert ein geschwungener Schriftzug mit den Namen aller sechs Familienmitglieder jetzt ihren Körper.

Getty Images Vanessa und Kobe Bryant bei der Oscar-Verleihung im Jahr 2018

Getty Images Vanessa, Kobe, Natalia und Gianna Bryant

Getty Images Vanessa Bryant und Kobe Bryant im April 2017

