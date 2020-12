Amy Schumer (39) war pünktlich zu den Weihnachtstagen mal wieder zu einem kleinen Späßchen im Netz aufgelegt! Die Komikerin bewies in der Vergangenheit bereits, dass sie sich selbst nicht allzu ernst nimmt. Als die Blondine beispielsweise einige Monate nach der Geburt ihres Söhnchens Gene Attell feststellte, dass der Name gesprochen wie das englische Wort für Genitalien klingt, benannte sie ihn kurzerhand in Gene David um. Auch ihre Extra-Pfündchen sieht Amy auf Social Media mit Humor. Nun tat sie allerdings kurzzeitig so, als sei sie die fitte und superschlanke Sportskanone Hilaria Baldwin (36)! Was steckt dahinter?

"Gene und ich wollen euch schöne Feiertage wünschen! Genießt sie mit den Familienmitgliedern, mit denen ihr noch Kontakt habt!", schrieb Amy unter ein Foto auf Instagram, das sie am Montag gepostet und mittlerweile wieder gelöscht hat. Darauf zu sehen war aber nicht die Schauspielerin, sondern Hilaria, wie sie nur mit schwarzer Unterwäsche bekleidet ihrem Söhnchen Eduardo ein Küsschen auf die Wange gibt. Für einen kurzen Moment dürften Amys Fans sich wohl über diesen Anblick gewundert haben!

Die gebürtige New Yorkerin war allerdings nicht die einzige, die dem Schnappschuss von Hilaria und ihrem Sohnemann besondere Beachtung schenkte – Alec Baldwin (62) repostete den Schnappschuss ebenfalls und kommentierte ihn mit: "Oh nein..." Eine allzu verständliche Reaktion, wenn man bedenkt, dass sich der Schauspieler gerade von seiner Liebsten und den gemeinsamen Kindern isolieren muss: "Ich war zum Arbeiten in New York und musste nach meiner Rückkehr in Quarantäne. Das macht überhaupt keinen Spaß", klagte er in einem Insta-Video sein Leid.

Anzeige

Instagram / amyschumer Amy Schumer mit ihrem Sohn Gene

Anzeige

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin im Dezember 2020

Anzeige

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin mit Sohnemann Eduardo

Anzeige

Was haltet ihr von Amy Schumers Weihnachtspost, in dem sie sich als Hilaria Baldwin ausgegeben hat? Einfach total witzig! Ziemlich unnötig, finde ich! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de