So süß weihnachtet es bei Kimberley Walsh (39)! Erst vor wenigen Tagen hatte das einstige Mitglied der britischen Girlgroup Girls Aloud eine zuckersüße Nachricht verkündet: Ihre beiden Söhne Bobby und Cole bekommen ein Geschwisterchen, denn die Blondine und ihr Mann Justin Scott erwarten erneut Nachwuchs. Doch das bedeutet nicht, dass ihre kleinen Männer jetzt in Sachen Aufmerksamkeit zurückstecken müssen – im Gegenteil: Kimberley und ihre Söhne schmissen sich in niedliche Partnerlooks und posierten für ein weihnachtliches Social-Media-Foto!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die hübsche Blondine ein zuckersüßes Familienporträt mit ihren Kids – und damit entzückte sie garantiert zahlreiche Fans. Auf dem Foto tragen sowohl Bobby und Cole als auch Mama Kim einen rot-weiß gestreiften Pyjama mit weihnachtlichem Aufdruck. Dabei ist die Rasselbande offenbar so richtig in Festtagsstimmung, denn die Kleinen strahlen bis über beide Ohren – und auch die 39-Jährige lächelt überglücklich.

Zwar werden die aktuellen Maßnahmen, die aufgrund der weltweiten Gesundheitslage gelten, auch das Weihnachtsfest im Hause Walsh-Scott beeinflussen – doch davon lässt sich die Familie die festliche Stimmung offenbar nicht verderben. "Es wird nicht dasselbe sein, aber nichts kann die Freude meiner Jungs auf den Weihnachtsmann dämpfen", betonte Kim auf der Fotoplattform.

Instagram / kimberleywalshofficial Bobby und Cole, Kimberley Walshs Söhne

Instagram / kimberleywalshofficial Kimberley Walsh mit ihrem Mann Justin und ihren Kindern Bobby und Cole

Instagram / kimberleywalshofficial Kimberley Walsh im Dezember 2020

