Nun meldet sich Georgina Fleur (30) zu Wort und schildert aus ihrer Sicht, was in der vergangenen Nacht passiert ist. Bereits seit Längerem halten sie und Kubilay Özdemir ihre neue Wahlheimat Dubai durch ihre On-Off-Beziehung auf Trab – gestern sei der Unternehmer schließlich wegen Georgina für einige Stunden in den Knast gekommen: Angeblich, weil sie und eine gemeinsame Bekannte fälschlicherweise behauptet hatten, dass er ihr Handy zerstört hätte. Nun meldet sich Georgina und versucht, einiges richtigzustellen!

Eigentlich habe sich die ehemalige Dschungelcamperin geschworen, sich nicht mehr öffentlich zu ihrer "geisteskranken, toxischen Beziehung" zu äußern, nun sehe sie sich wegen Kubis Behauptungen aber dazu genötigt, wie sie in ihrer Instagram-Story erklärt: "Kubilay hat mich mehrere Male zusammengeschlagen in Dubai und gestern ging es so weit, dass er unserer Nachbarin eine Ohrfeige gegeben hat, sodass sie vom Stuhl gefallen ist", erzählt die 30-Jährige den Tränen nahe. Daraufhin habe ihre Nachbarin die Polizei gerufen – das habe sich Georgina zuvor wegen etlicher Drohungen ihres Partners nie getraut.

Gestern sei Kubilay dann wegen der Ohrfeige verhaftet worden und darüber sei die diesjährige Sommerhaus-Teilnehmerin "einfach nur froh", denn sie wolle lediglich ihre Ruhe. "Ich bin jetzt seit zwei Jahren mit Kubilay zusammen und er ist des Öfteren handgreiflich geworden, er hat mich grün und blau geschlagen", verdeutlicht sie weiter. Noch dazu mache er ihr das Leben zur Hölle, denn seinetwegen habe Georgina lukrative TV-Jobs verloren: "Weil Sender nichts mehr mit mir zu tun haben wollen, weil er mich so demütigt. Ich habe Freunde und Bekannte, die sich von mir abwenden. Weil er alles zerstört und alle beleidigt!"

Instagram / kubilay_oezdemir Kubilay Özdemir im November 2020

TVNOW Georgina Fleur bei "Das Sommerhaus der Stars"

Krick, Jens / Action Press Georgina Fleur, Reality-TV-Star

