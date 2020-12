Sarafina (25) und Peter Wollny (27) plaudern Details zu ihrem Babyglück aus! An Heiligabend machten die Tochter von Silvia Wollny (55) und ihr Mann die süße Neuigkeit öffentlich, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten – sechs Jahre lang hatten sie zuvor versucht, schwanger zu werden. Nun befindet sich die Mami in spe bereits im dritten Schwangerschaftsmonat. Wie viel wissen Sarafina und Peter eigentlich schon über ihr kleines Wunder? Promiflash hat mal bei den beiden nachgefragt!

Die spannendste Frage ist natürlich: Wissen die werdenden Eltern schon, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird? "Nein, das werden wir uns auch bis zur Geburt nicht sagen lassen, wir lassen uns überraschen", verraten Sarafina und Peter gegenüber Promiflash. Und wie sieht es mit dem Namen für das Kleine aus? Werden sie den bald verraten? "Nein, erst nach der Geburt", betonen die zwei. Da müssen sich ihre Fans wohl noch eine ganze Weile gedulden!

Ganz klar: Ihre Familie freut sich riesig für Sarafina und Peter. So jubelte ihre Schwester Estefania auf Instagram: "Ich gönne es euch von Herzen und bin schon jetzt verliebt in euren Nachwuchs und kann es kaum abwarten, deine Babykugel zu knutschen." Was glaubt ihr? Wird es ein Junge oder ein Mädchen? Stimmt unten ab!

Instagram / wollnysilvia Peter und Sarafina Wollny

Instagram / sarafina_wollny Peter und Sarafina Wollny

Instagram / sarafina_wollny Peter Heck und Sarafina Wollny, Reality-TV-Bekanntheiten

