Dieses süße Geheimnis wollte Lena Gercke (32) zum damaligen Zeitpunkt noch nicht mit ihren Gästen teilen! Die erste Germany's next Topmodel-Siegerin feierte in diesem Jahr ihr erstes Weihnachten als Mutter. Vergangenes Xmas noch war die Laufstegschönheit schwanger – allerdings wussten damals noch nicht viele von ihrem Glück. Bei ihrer großen Christmasparty, bei der neben ihren Liebsten auch einige Influencer eingeladen waren, musste sie sich deshalb etwas einfallen lassen...

In der YouTube-Dokumentation zur "About You – Leger-Kollektion" erinnerte sich Lenas beste Freundin Marlies Pia an die Feier zurück. Lediglich sie selbst, Lenas Freund Dustin Schöne (35) und die Eltern der beiden Verliebten hätten von der Schwangerschaft gewusst. Um die anderen Umstände der Beauty zu verschleiern, schmiedeten die beiden Frauen deshalb einen Plan: "Es war ganz witzig, weil Lena hat mir dann immer ihr Glas zugeschoben. Ich hab dann für sie geprostet. Es war so witzig, weil es keiner gemerkt hat", lachte Marlies.

Geheimniskrämerei ist mittlerweile längst nicht mehr nötig. Lena sprach daher kurz vor dem Fest mit Bild über ihr erstes Weihnachten mit Töchterchen Zoe: "Sie ist ja jetzt noch ziemlich klein. Aber ich glaube, ab dem nächsten Jahr wird es bestimmt schon etwas anders werden", erklärte die 32-Jährige.

Instagram / lenagercke Topmodel Lena Gercke

Instagram / marlies.pia Lena Gercke mit ihrer besten Freundin Marlies Pia

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit ihrer Tochter Zoe

