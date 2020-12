Haben die beiden etwa Streit? Mitte Dezember gab es einen großen Schock für die Little Mix-Fans: Jesy Nelson (29) hat sich nach neun gemeinsamen Jahren dazu entschlossen, die Girlgroup zu verlassen. Seitdem ist es auf den Social-Media-Kanälen der Britin eher ruhig geworden. Vergangenen Samstag hatte ihre einstige Kollegin Jade Thirlwall (28) Geburtstag. Dazu gratulierten die Bandmitglieder Perrie Edwards (27) und Leigh-Anne Pinnock (29) – doch von Jesys Glückwünschen fehlt online jede Spur...

Auf Instagram posteten die "Touch"-Interpretinnen jede Menge Throwback-Fotos, um Jade die besten Wünsche zu übermitteln. "Ich wünsche meiner Ehefrau alles Gute zum Geburtstag", schrieb Perrie an das Geburtstagskind gerichtet und teilte dazu eine süße Collage aus Bildern, die die beiden im Laufe der Jahre zeigen. "Ich wünsche dieser unglaublich schönen Seele den fröhlichsten aller Geburtstage. Für immer mein Fels in der Brandung. Du weißt, wie sehr ich dich liebe", lauteten derweil die emotionalen Zeilen von Leigh-Anne. Doch was ist mit Ex-Mitglied Jesy?

Tatsächlich sendete sie keine Geburtstagsgrüße via Insta an Jade. Obwohl sie an dem Tag durchaus aktiv war und ein neues Selfie teilte, schien sie der Ehrentag ihrer ehemaligen Kollegin eher kalt zu lassen. Womöglich wollte sie der 28-Jährigen aber auch einfach lieber privat gratulieren – laut einem offiziellen Statement sollen sich die Girls schließlich immer noch unterstützen.

Getty Images Jade Thirlwall bei den Global Awards, 2019

Getty Images Leigh-Anne Pinnock, Jesy Nelson, Perrie Edwards und Jade Thirlwall bei den Brits in London 2019

Instagram / jesynelson Jesy Nelson im Dezember 2020 auf Instagram

